Maddi hasarlı trafik kazasına karışan sürücüye yüksek ceza

Mersin'in Mezitli ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasına karışan sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddettiği için 11 bin 645 lira ceza aldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasına karışıp, alkolmetreyi üflemek istemeyen sürücüye 11 bin 645 lira ceza verildi.

Viranşehir Mahallesinde maddi hasarlı trafik kazasına karışan kadın sürücü N.Ç, olay yerine gelen polis ekiplerinin işlem yapmasına izin vermedi.

Ehliyetini vermeyen ve alkolmetreyi üflemeyen N.Ç, polislere de hakarette bulundu.

Ekipler, N.Ç'ye alkolmetre cihazını üflemeyi reddetmekten 11 bin 645 bin lira ceza verdi ve araç trafikten men edildi.