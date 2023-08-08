Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde madde kullanan bir şahıs, ailesine ait evi ateşe verdi. Evde bulunan eşyaların yanması sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Madde bağımlısı şahıs, ailesine ait evi yaktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde madde kullanan şahıs ailesine ait evi ateşe verdi.

Olay Hasan Çelebi Mahallesi, Hacı Yusuf Sami Caddesinde bulunan bir evde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, madde kullanan şahıs, ailesinin evde olmadığı sırada, evde bulunan eşyaları ateşe vererek kaçtı.

Kısa sürede yangın tüm daireyi kapladı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale etti. Ekipler tarafından yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, binanın üstüne çıkan bazı vatandaşların film izler gibi yangını ve müdahaleyi izlemeleri dikkat çekti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.