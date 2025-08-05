Madde Bağımlılığını Yenerek Yeni Bir Hayata Merhaba Dedi

Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı hizmet sayesinde 5 yıl süren madde bağımlılığını geride bırakan 27 yaşındaki G.A, alkol ve kumarı da hayatından sildi.

Bir kafede çalışan G.A, arkadaş çevresinin etkisiyle 20 yaşında madde kullanmaya başladı.

Bağımlığının her geçen gün daha da ileri giderek hayatını kararttığını fark eden G.A, bu dönemde başta aile ilişkileri olmak üzere birçok olumsuzlukla karşılaştı.

G.A, yaşamını altüst eden madde bağımlılığından kurtulabilmek için 2 yıl önce ailesiyle iletişime geçti.

Ailesinin de desteğiyle ilk olarak hastanedeki tedavi süreci başlayan G.A, ardından da YEDAM'da danışmanlık hizmeti almaya başladı.

Tedavi ve danışmanlık desteği sayesinde madde, alkol ve kumar bağımlılığından kurtulan genç, hayatında yeniden temiz bir sayfa açtı.

"Yeşilay Danışmanlık Merkezi hayatımı değiştirdi"

G.A, AA muhabirine, madde bağımlığından kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendisini ölüme kadar sürükleyen madde bağımlığından YEDAM'daki tedavisi sayesinde kurtulduğunu anlatan G.A, şöyle konuştu:

"Yeşilay Danışmanlık Merkezi hayatımı değiştirdi. Zindanlık bir hayat yaşıyordum. O süreçte eve geçmiyordum, 4-5 ay sokakta kaldım ve ailemi hiç görmedim. Merkezdeki tedavimden sonra hayatım yavaş yavaş düzene girdi, ailemin de güvenini kazandım. Yeşilaya ailemin de desteğiyle kendi isteğimle başvurdum. Şu an çok mutluyum ve hayatımda her şey dört dörtlük ilerliyor."

G.A, bağımlılıktan kurtularak adeta yeniden doğduğunu belirtti.

Madde kullanımının hem kendisine hem de çevresine büyük zarar verdiğini anlatan G.A, "Madde kullandığım süreçte insan olmadığımı düşünüyordum. Kimseyle konuşmuyor, tek başıma yaşıyordum. Şimdi düzeldim ve çok güzel oldu. Yeşilaydan çok memnunum. Diğer madde bağımlısı arkadaşlar da YEDAM'a başvursunlar. Zararın neresinden dönerseniz kar derler ya o misal başvurmalılar." diye konuştu.

G.A, sigarayı bırakmak için de merkezdeki tedavisine devam ettiğini belirtti.

Görüşmeler gizlilik esaslı yürütülüyor

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Zehra Bulut da G.A'nın 2 yıldır merkezlerine geldiğini dile getirdi.

G.A. ile merkezdeki görüşmelerin gizlilik içinde yürütüldüğünü anlatan Bulut, "Danışanla psikolog ve sosyal hizmet görüşmeleri gerçekleştirdik. Boş zamanını yapılandırmak için de atölyelere devam ettik. Bu süre zarfında İŞKUR ve maddi destek yönlendirmesi gibi pek çok alanda da yardımcı olduk." dedi.

Bulut, bağımlılıkla mücadele eden kişilerin ve ailelerin 115 YEDAM Danışma Hattı'nı arayarak randevu alabileceklerini kaydetti.