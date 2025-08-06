Madde Bağımlılığından Kurtulup Yeni Bir Hayata Adım Attı

Madde Bağımlılığından Kurtulup Yeni Bir Hayata Adım Attı
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Adıyaman'da 15 yaşında madde kullanmaya başlayan O.U, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destekle 17 yıllık bağımlılığını yenerek sağlıklı bir yaşam sürmeye başladı. Ailesinin desteğiyle yeni bir başlangıç yapan O.U, deneyimlerini paylaştı.

Adıyaman'da 15 yaşında başladığı madde kullanımını yıllarca sürdüren O.U, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destekle bağımlılığından kurtularak yeni bir hayata adım attı.

Lise yıllarında arkadaş çevresinin etkisiyle madde kullanmaya başlayan 34 yaşındaki O.U, zamanla bağımlı hale geldi. Yıllar içinde bağımlılığı artan O.U, bir dönem çoklu madde kullanmaya başladı.

Bağımlılıktan kurtulmak isteyen O.U, YEDAM'a başvurdu. Burada aldığı psikolojik ve sosyal destekle yaklaşık 3 yıldır bağımlılıktan uzak sağlıklı yaşam süren O.U, ailesinin şirketinde düzenli olarak çalışıyor.

"Bağımlılık hayatımı çok kötü etkiledi"

Bağımlılık süreciyle ilgili AA muhabirine konuşan O.U, madde kullanımına 15 yaşında başladığını, tedavi sürecinin ardından hayata umutla baktığını söyledi.

En büyük desteği ailesinden gördüğünü vurgulayan O.U, şunları kaydetti:

"3-4 yıl boyunca tek bir madde kullandım ama sonrasında bu yetmedi ve farklı maddeleri aynı anda kullanmaya başladım. 17 yıl çoklu madde bağımlısıydım. Sürekli bir madde arayışındaydım, toplumdan uzaklaştım ve birçok kaybım oldu. Aileme yalan söylemedim, hiçbir şeyi gizlemedim. Bence en büyük etken buydu. O dönem eşim ve çocuklarıma zaman ayıramaz hale geldim. Eşim, annem ve çocuklarım bana çok destek oldu. YEDAM ile birlikte bu yola çıktık. Önce bazı testler çözdüm, ardından sosyal hizmet uzmanı ve psikologla görüşmelere başladım. YEDAM sayesinde bağımlılıktan kurtuldum. Şimdi ailemin yanında çalışıyorum, hayatım yeniden başladı ve çok mutluyum."

YEDAM'dan aldığı desteğin hayatında büyük değişim yarattığını belirten O.U, "Bu bir hastalık ve tedavisi mümkün. Burada neler yapmamız gerektiğini öğreniyoruz. Önce insanın kendini kabul etmesi gerekiyor. 'Ben hastayım.' diyebilmeli. Hastalığı ve tedavi sürecini anladıkça her şey kolaylaşıyor. Buradaki psikologlar ve görevliler yakından ilgileniyorlar, sürekli iletişim halindeler. En güzel yanı ise kimliğinizin gizli kalması. Bu benim için çok önemliydi." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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