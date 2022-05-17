Madde bağımlılarına karşı kapı ve balkona duvar ördüler - Haberler

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Madde bağımlılarına karşı kapı ve balkona duvar ördüler

Demirören Haber Ajansı - Yusuf Çınar - Güncel
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Madde bağımlılarına karşı kapı ve balkona duvar ördüler

ÇORUM'da, madde bağımlılarının meskeni olan, sahiplerinin kent dışında yaşadığı 3 katlı binanın zemin, pencere, balkon ve bahçe kapısına içerden tuğla ile duvar örülerek önlem alındı.

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da, madde bağımlılarının meskeni olan, sahiplerinin kent dışında yaşadığı 3 katlı binanın zemin, pencere, balkon ve bahçe kapısına içerden tuğla ile duvar örülerek önlem alındı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Deniz Dağdelen, "Sahiplerine ulaşılarak binada önlem alınmasını istedik, alınan önlemlerle korunaklı hale getirilmesi sağlandı" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri, kentte Bahçelievler Mahallesi'nde metruk binalara yönelik kontrollerinde sahipleri il dışında yaşayan 3 katlı binanın, madde bağımlıların meskeni olduğunu belirledi. Ekiplerin girişimiyle durumun bildirildiği ev sahipleri, binanın zemin ve birinci kat pencere, balkon ve bahçe kapısına içerden tuğla ile duvar ördürdü. Bölgede eğitim gören öğrenci ve veliler alınan önlemin yerinde olduğunu söyledi.Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Deniz Dağdelen, kentte metruk bina kalmadığını belirterek, "Sahiplerine ulaşılarak binada önlem alınmasını istedik, alınan önlemlerle korunaklı hale getirilmesi sağlandı. Şu anda Çorum'da okul çevrelerinde hiçbir metruk bina kalmadı. Vatandaşlarımızda bu konuda çok duyarlılar.  Terk edilen yeni binalar oluyor ve bize bildirilen bu metruk binalar derhal gidilip gerekli incelemeler yapılıyor ve gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel

Toplum Destekli Polislik, Çorum, Güncel, Haberler

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