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Madagaskar'daki Jasmine kasırgası 2 can aldı

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Madagaskar'daki Jasmine kasırgası 2 can aldı

Madagaskar'da etkili olmaya başlayan Jasmine isimli tropikal fırtına, 2 kişinin ölümüne neden oldu.

Madagaskar'da etkili olmaya başlayan Jasmine isimli tropikal fırtına, 2 kişinin ölümüne neden oldu.

Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisinden (BNGRC) yapılan açıklamada, Mozambik'ten gelen Jasmine kasırgasının sabah ülkenin güneyindeki Toliara kentine ulaştığı duyuruldu.

Ulaştığı andan itibaren bölgede ciddi hasara neden olan kasırgada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 evin kullanılmaz hale geldiği kaydedildi.

Kasırgadan 116 kişinin etkilendiği, 25 evin kısmen zarar gördüğü belirtildi.

Jasmine, yıl başından bu yana ülkeyi etkileyen 6'ıncı hava olayı oldu. Ocakta Ana, şubatta Batsirai, Dumako, Emnati kasırgaları martta da Gombe fırtınası ülkede etkili olmuştu.

Bunlardan en sert geçen Batsirai kasırgasında 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti, 56 bin 900 kişi yer değiştirmek zorunda kalmıştı.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Madagaskar, Mozambik, Fırtına, Güncel, Haberler

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