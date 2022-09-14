Üye Girişi
Haberi Paylaş

Madagaskar'da yük gemisinin tekneye çarpması sonucu 9 kişi öldü

Güncel Haberler

Madagaskar'da yük gemisinin tekneye çarpması sonucu 9 kişi öldü

Madagaskar'ın kuzeydoğusunda bir yük gemisinin tekneye çarpması sonucu en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

Madagaskar'ın kuzeydoğusunda bir yük gemisinin tekneye çarpması sonucu en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Loza Nehri'nde ilerleyen yük gemisi, 35 kişiyi taşıyan bir tekneye çarptı.

Olayda tekne batarken, en az 9 kişi hayatını kaybetti. Diğer yolculara ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

Kazanın, teknedeki ışıklandırma eksikliğinden kaynaklandığı ve yük gemisinin tekneyi fark edemediği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Madagaskar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title