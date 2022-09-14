Madagaskar'da yük gemisinin tekneye çarpması sonucu 9 kişi öldü Güncel Haberler Madagaskar'ın kuzeydoğusunda bir yük gemisinin tekneye çarpması sonucu en az 9 kişi yaşamını yitirdi. Madagaskar'ın kuzeydoğusunda bir yük gemisinin tekneye çarpması sonucu en az 9 kişi yaşamını yitirdi. Yerel basında çıkan haberlere göre, Loza Nehri'nde ilerleyen yük gemisi, 35 kişiyi taşıyan bir tekneye çarptı. Olayda tekne batarken, en az 9 kişi hayatını kaybetti. Diğer yolculara ne olduğu ise henüz bilinmiyor. Kazanın, teknedeki ışıklandırma eksikliğinden kaynaklandığı ve yük gemisinin tekneyi fark edemediği belirtiliyor. Güncel Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Madagaskar Güncel Haberler

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