Rusya, Madagaskar ordusuna yeni askeri ekipmanların kullanımı için eğitim veriyor

Güncelleme:
Madagaskar'da Rus askeri ekipmanlarının kullanımı için Rus askerleri eğitim vermeye başladı. Madagaskar Cumhurbaşkanlığı, Rus heyetinin askeri birliklerle işbirliği içinde faaliyet gösterdiğini duyurdu.

Madagaskar'da Rusya'nın sağladığı askeri ekipmanların kullanımı için başkent Antananarivo'da konuşlu bazı birliklerde Rus askerlerinin katılımıyla eğitim ve uygulamalı çalışmalara başlandığı bildirildi.

Madagaskar Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri heyetinin, Madagaskar Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği içinde yeni ekipmanların kullanımı konusunda bilgi ve beceri aktarımını sağlamak üzere görevlendirildiği belirtildi.

İşbirliği kapsamında eğitim ve uygulamalı çalışmaların, Antananarivo'da konuşlu bazı birliklerde yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu işbirliğinin, Madagaskar'ın uzun süredir kullandığı Rus yapımı silah ve ekipmanlara dayanan tarihsel bir çerçeveye sahip olduğunu vurguladı.

Geçmişte özellikle kalaşnikof tüfekleri gibi Rus menşeli ekipmanların Madagaskar'da yaygın şekilde kullanıldığı hatırlatılan açıklamada, bu kez hedefin daha ileri nitelikte ekipmanların etkin biçimde kullanılmasını sağlayacak şekilde yetkinliğin artırılması olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Madagaskar'ın uluslararası işbirliğinde ortaklarını çeşitlendirme iradesiyle hareket ettiğinin altı çizildi.

12 Ekim darbesi

Ülkede, uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintilerini protesto etmek için Eylül 2025'te başlayan gösteriler hükümete karşıtı kitlesel protestolara dönüşmüştü.

Başkent Antananarivo başta birçok kentte düzenlenen gösteriler, kısa sürede ülke geneline yayılmış, güvenlik güçleriyle protestocular arasında yer yer çatışmalar yaşanmıştı.

Gösteriler devam ederken, dönemin Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız uçağıyla ülkeyi terk ettiği bildirilmiş ve akabinde Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlik, hükümete el koyduğunu duyurmuştu.

Albay Randrianirina, 17 Ekim 2025'te Anayasa Mahkemesi'nde yemin ederek geçici cumhurbaşkanı sıfatıyla görevine başlamıştı.

