Madagaskar'da Ordudan Yönetim Devrimi: Albay Randrianirina Cumhurbaşkanlığı Görevine Davet Edildi

Madagaskar Anayasa Mahkemesi, haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından ordu adına yönetime el koyan Albay Michael Randrianirina'yı "cumhurbaşkanlığı görevlerini yürütmeye davet ettiğini" açıkladı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Madagaskar'daki en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi, Albay Randrianirina'yı cumhurbaşkanlığı görevlerini yürütmeye davet etti.

Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından Randrianirina komutasındaki Kara Kuvvetleri Personel İdare Merkezi (CAPSAT) askerleri bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek yönetime el konulduğunu ve anayasanın askıya alındığını duyurmuştu.

CAPSAT, 2009 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Marc Ravalomanana'nın devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbe sürecinde de kritik rol oynamıştı.

Ülkede eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine tepki için başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. Ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi, yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirmişti.

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.

Rajoelina'nın nerede olduğuna dair ise hala resmi açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, sabah saatlerinde yayımladığı kararnameyle Ulusal Meclis'i feshettiğini duyurmuştu. Ancak Meclis, fesih kararının hemen ardından olağanüstü toplanarak Rajoelina'nın görevden alınmasına karar vermişti.

Madagaskar'daki gösterilerde şu ana kadar 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.