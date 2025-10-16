Haberler

Madagaskar'da Hükümet Karşıtı Protestolar Sonrası Afrika Birliği Üyeliği Askıya Alındı

Afrika Birliği, Madagaskar'daki hükümet karşıtı protestolar ve ordunun yönetime el koyması üzerine ülkenin üyeliğini askıya aldı. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı, hukukun üstünlüğü vurgusunu yaptı.

PORT Afrika Birliği, Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından ordunun bazı birliklerinin yönetime el koması üzerine ülkenin üyeliğini askıya aldı.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Madagaskar'da yaşanan olaylar nedeniyle Birlik olağanüstü toplandı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Madagaskar'ın Birlikteki üyeliğinin askıya alınması kararının derhal yürürlüğe girdiğini belirterek, "Güç değil, hukuk kuralı geçerli olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik ve su kesintisi protestolarından yönetime el konulmasına giden süreç

Ülkede eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine tepki için başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. 22 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı gösterilerde ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi, yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirmişti.

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın, Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, 14 Ekim'de sabah yayımladığı kararnameyle Ulusal Meclisi feshettiğini duyurmuştu. Ancak Meclis, fesih kararının hemen ardından olağanüstü toplanarak Rajoelina'nın görevden alınmasına karar vermişti.

Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlik Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek yönetime el konulduğunu ve anayasanın askıya alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
