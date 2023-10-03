Madagaskar'da Fransız vatandaşı Andry Rajoelina'nın cumhurbaşkanı adaylığı tartışılıyor

Madagaskar'da kasımda düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak olan ve adaylık için cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Andry Rajoelina'nın adaylığı, "Fransız vatandaşlığı" nedeniyle tartışma konusu oldu.

Madagaskar'da kasımda düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak olan ve adaylık için cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Andry Rajoelina'nın adaylığı, "Fransız vatandaşlığı" nedeniyle tartışma konusu oldu.

Muhalefet, 9 Kasım'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını duyuran ve bu nedenle görevinden ayrılan Rajoelina'nın adaylığına karşı başkent Antananarivo'da sokağa çıktı.

Rajoelina haricinde cumhurbaşkanlığı için yarışacak 12 adaydan 11'i, Rajoelina'nın seçimden önce müzakere sürecine girmeyi reddetmesini protesto için 13 Mayıs Meydanı'nda toplandı.

Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için biber gazı ve plastik mermi kullanırken; bazı cumhurbaşkanı adayları ve muhalif siyasetçiler de yaralandı.

Rajoelina'ya "kurumsal darbe" suçlaması

Muhalefetle bir süredir arasında soğuk rüzgarlar esen Rajoelina, nisanda "kamu düzenine yönelik tehditler" nedeniyle toplu gösterileri yasaklamış ancak kendi adaylık kampanyası kapsamında geniş katılımlı mitingler düzenlemeye devam etmişti.

Aralarında eski cumhurbaşkanları Marc Ravalomanana ve Hery Rajaonarimampianina'nın olduğu 11 aday, "kurumsal darbe" yapmakla suçladıkları Rajoelina'nın adaylığının, Fransız vatandaşı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Rajoelina, adaylığının geçerli olması için 10 Eylül'de cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmış ve bu makama Başbakan Christian Ntsay liderliğindeki hükümetin vekalet edeceğini açıklamıştı.

Madagaskar Anayasası'na göre, bir cumhurbaşkanı çeşitli gerekçelerle görevini bıraktığında makamına Senato Başkanının vekalet etmesi gerekiyor.

Muhalefet partileri ve 11 aday, cumhurbaşkanlığına hükümetin vekalet etmesine de Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle şiddetle karşı çıkıyor.

Hint Okyanusu'ndaki bir ada ülkesi olan Madagaskar'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 9 Kasım'da düzenlenecek.

Rajoelina'nın tartışmalı Fransız vatandaşlığı

Ülkeyi 2018'den bu yana yöneten Rajoelina'nın Fransız vatandaşı olması birçok eleştiriyi de beraberinde getirmişti.

Madagaskar Anayasası'na göre, bir kişi, yabancı ülke vatandaşlığına geçtiğinde Madagaskar vatandaşlığını kaybediyor ve hiçbir seçimde aday olamıyor.

Fransız resmi gazetesinde yayımlanan ve dönemin Başbakanı Manuel Valls ile İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve imzalı kararnameye göre, Rajoelina, eşi ve 3 çocuğunun, 21 Kasım 2014 itibarıyla Fransız vatandaşlığına geçtiği ortaya çıkmıştı.

Rajoelina, temmuzda, kamuoyunun da baskısıyla ailesiyle Fransız vatandaşlığına geçtiğini açıklamak zorunda kalmıştı.

Rajoelina, henüz 33 yaşındayken başkent Antananarivo'daki geniş çaplı gösterilerin ardından askeri darbeyle 2009'da ilk kez iktidara gelmiş ve ülkeyi 2013'e kadar yönetmişti.

Uluslararası toplumun da baskısıyla görevden ayrılan ve bir sonraki seçimde aday olması yasaklanan Rajoelina, o dönem ailesiyle Fransa'ya yerleşmişti.

Fransız vatandaşlığının, Rajoelina'nın görevi bırakması karşılığında Fransa tarafından vadedildiğine inanılıyor.

Cumhurbaşkanı'nın Fransız vatandaşı olduğuna ilişkin söylentiler, 2018'de de çıkmış ancak hiçbir delil olmadığı için pek dikkati çekmemişti.