Madagaskar'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 22 kişi öldü
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Madagaskar'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi.
Madagaskar'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basındaki haberlere göre, Fransa'nın uzak toprağı Mayotte Adası'na doğru yola çıkan kaçak göçmenleri taşıyan tekne, ülkenin kuzeyinde yer alan Nosy Faly Adası açıklarında alabora oldu.
Olayda, 22 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi de kurtarıldı.
Teknede 47 kişi bulunurken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.
Kaynak: AA / Güncel