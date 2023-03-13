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Madagaskar'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 22 kişi öldü

Güncel Haberler

Madagaskar'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 22 kişi öldü

Madagaskar'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi.

Madagaskar'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Fransa'nın uzak toprağı Mayotte Adası'na doğru yola çıkan kaçak göçmenleri taşıyan tekne, ülkenin kuzeyinde yer alan Nosy Faly Adası açıklarında alabora oldu.

Olayda, 22 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi de kurtarıldı.

Teknede 47 kişi bulunurken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Madagaskar Fransa Güncel Haberler

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