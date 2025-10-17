Haberler

Madagaskar'da Askeri Darbe: Albay Randrianirina Geçici Cumhurbaşkanı Oldu

Madagaskar'da, ordunun desteğiyle yönetimi devralan Albay Michael Randrianirina geçici cumhurbaşkanı olarak yemin etti. Randrianirina, ülkedeki ekonomik kriz ve siyasi tıkanıklığa dikkat çekerek tarihi bir dönüm noktasında olduklarını vurguladı.

Madagaskar'da ordunun desteğiyle yönetimi el geçiren askeri grubun lideri Albay Michael Randrianirina, geçici cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Antananarivo'daki Yüksek Anayasa Mahkemesi (HCC) binasında yapılan yemin töreninde Randrianirina, ülkenin birliği, güvenliği ve halkın onuru için çalışacağına yemin ederek geçici cumhurbaşkanlığı görevine başladı.

Törene üst düzey ordu mensupları ve bazı sivil temsilciler katıldı.

Geçici Cumhurbaşkanı Randrianirina, yemin töreni sonrasında yaptığı konuşmada, ülkedeki ekonomik krize ve siyasi tıkanıklığa işaret ederek "Bugün, değişim arzusuyla ve vatan sevgisiyle coşan halkımız için tarihi bir dönüm noktasıdır. Bağımsızlığımızın üzerinden 65 yıl geçmesine rağmen Madagaskar, hala dünyanın en yoksul ülkelerinden biri. Bu durum, cesur bir gençliği uyandırdı ve adalet, fırsat ve onurlu bir gelecek talebiyle sokağa çıkan bu gençlik, ulusun yeniden doğuşunun sembolü oldu." ifadelerini kullandı.

Afrika Birliği'nin 14 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından Madagaskar'ın üyeliğini süresiz askıya almasına rağmen Randrianirina, Örgütle diyaloğa açık olduklarını belirtti.

Yönetime el konulmasına giden süreç

Ülkede, eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine tepki için başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. 22 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı gösterilerde, ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi, yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirmişti.

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, Devrik Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın, Fransız ordusuna ait uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.

Devrik Cumhurbaşkanı Rajoelina, 14 Ekim'de sabah saatlerinde yayımladığı kararnameyle Ulusal Meclisi feshettiğini duyurmuştu. Ancak Meclis, fesih kararının hemen ardından olağanüstü toplanarak Rajoelina'nın görevden alınmasına karar vermişti.

Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlik, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek yönetime el konulduğunu ve anayasanın askıya alındığını duyurmuştu.

Askeri komite, darbenin ardından Ulusal Meclis hariç tüm kurumların askıya alındığını ilan etmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
