Madagaskar'da Albay Randrianirina Geçici Cumhurbaşkanı Oldu

Madagaskar'da yönetimi ele geçirerek geçici Cumhurbaşkanlığı görevini üstlendiğini duyuran Albay Michael Randrianirina, kendilerine kısa vadede yardım edebilecek bir dış ortak bulmak istediklerini açıkladı.

Randrianirina, ilk röportajını Rusya devlet haber ajansı Sputnik Africa'ya verdi.

"Yapacağımız şey, kısa vadede bize yardım edebilecek bir ortak bulmak." ifadesini kullanan Randrianirina, ülkesinin "felaketin eşiğinde" olduğunu, uluslararası topluluklarla "kazan-kazan ortaklıkları" kurmak istediklerini belirtti.

Randrianirina, "Afrika ülkeleriyle ve Hint Okyanusu bölgesindeki ülkelerle ortaklıklar bizim için gerçekten hayati önem taşıyor." dedi.

Michael Randrianirina, dün ilk diplomatik temasını Rusya'nın Madagaskar Büyükelçisi Andrey Vladimirovich Andreev ile gerçekleştirmişti.

Yönetime el konulmasına giden süreç

Ülkede, eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine tepki için başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. 22 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı gösterilerde, ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi, yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirmişti.

Fransız Ulusal Radyosu RFI'ın 13 Ekim'deki haberinde, Devrik Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın, Fransız ordusuna ait uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.

Devrik Cumhurbaşkanı Rajoelina, 14 Ekim'de sabah saatlerinde yayımladığı kararnameyle Ulusal Meclisi feshettiğini duyurmuştu. Ancak Meclis, fesih kararının hemen ardından olağanüstü toplanarak Rajoelina'nın görevden alınmasına karar vermişti.

Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlik, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek yönetime el konulduğunu ve anayasanın askıya alındığını duyurmuştu.

Askeri komite, darbenin ardından Ulusal Meclis hariç tüm kurumların askıya alındığını ilan etmişti.

Randrianirina, 17 Ekim'de Anayasa Mahkemesi'nde yemin ederek "geçici Cumhurbaşkanlığı" görevini üstlendiğini duyurmuştu.