Madagaskar'da 1652 Kuyuyla Temiz Su Sağlandı

Güncelleme:
Adana merkezli Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Madagaskar'da 5 yılda 1652 su kuyusu açarak ihtiyaç sahiplerine temiz su ulaştırdı. Dernek, bu yıl içinde 340 yeni su kuyusu açmayı hedefliyor.

Adana merkezli Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da 5 yılda açtığı 1652 kuyuyla ihtiyaç sahiplerine temiz su sağladı.

Afrika ve Asya'da yardım faaliyetlerini sürdüren dernek, Madagaskar halkının en önemli ihtiyaçlarından biri olan temiz suya ulaşılabilmesi için de çalışmalar yürütüyor.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden Madagaskar'a binlerce kilometre uzaktan gönderilen yardımları ulaştıran dernek, 2020'den bu yana farklı bölgelerde açtığı 1652 su kuyusunu halkın hizmetine sundu.

Ada ülkesinde bu yıl 340 su kuyusu açan dernek, 2025'in sonuna kadar sayıyı 400'e çıkarmayı hedefliyor.

Köylere tankerle su taşınıyor

Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekipleri, açılan kuyulardan su çıkmayan bölgelere de tankerle su ulaştırıyor, köylere nüfusa göre 2 ila 5 tonluk depolar yaptırıyor.

Bu depoları haftada 2 gün dolduran dernek, Madagaskarlıların su sorununun çözülmesine katkı sunuyor.

"5 yıl içerisinde 1652 su kuyusu açtık"

Derneğin Kurucu Başkanı Ahmet Temel, AA muhabirine, Madagaskar'da birçok yardım faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

Ülkede en büyük sorunlardan birinin temiz suya erişim olduğunu dile getiren Temel, şöyle konuştu:

"İnsanlar bazı bölgelerde yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta içme suyu ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Burada insanlar, temiz suya ulaşamadığı için çeşitli hastalıklardan hayatını kaybediyor. Burada 5 yıl içerisinde 1652 su kuyusu açtık. Yılbaşından bu yana 340 su kuyusu açtık. Bunu inşallah yıl sonuna kadar 400'e tamamlamayı planlıyoruz."

Temel, bazı bölgelerde açtıkları kuyudan su çıkmadığını belirterek, "Bu bölgelerde de her köye su deposu yerleştirdik. Haftada 2 gün tankerle su taşıyarak depolara dolduruyoruz. Doldurduğumuz depolardan köylüler içme ve temizlik suyu ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu köylüler biz taşıma su getirmeden önce yaklaşık 20 kilometre ileriden içme sularını taşıyorlardı. Temizlik ihtiyaçlarını da ancak yağmur yağdığında karşılayabiliyorlardı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
