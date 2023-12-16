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Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina Göreve Başladı

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Madagaskar'da yapılan seçimde cumhurbaşkanı seçilen Andry Rajoelina, yemin ederek görevine başladı. Rajoelina, ülkeyi kalkındırmak isteyen herkesle çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Madagaskar'da 16 Kasım'da yapılan seçimde cumhurbaşkanı seçilen Andry Rajoelina, yemin ederek resmen görevine başladı.

Başkent Antananarivo'daki bir stadyumda düzenlenen törenle yemin eden Rajoelina, "Ülkeyi kalkındırmak isteyen herkesle çalışmaya varım." dedi.

Madagaskar'da 16 Kasım'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde 49 yaşındaki Rajoelina, oyların yüzde 59'unu alarak 2'nci dönemine seçilmişti.

Rajoelina da dahil 13 ismin adaylığı onaylansa da 10 aday, Rajoelina'nın adaylığının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle seçimi boykot kararı almış ve sandığa gitmemişti.

Andry Rajoelina'nın adaylığı, ülkede tartışma konusu olmuştu.

Aralarında eski Cumhurbaşkanları Marc Ravalomanana ve Hery Rajaonarimampianina'nın da olduğu adaylar, "kurumsal darbe" yapmakla suçladıkları Rajoelina'nın adaylığının, Fransız vatandaşı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Rajoelina'nın tartışmalı Fransız vatandaşlığı

Madagaskar Anayasası'na göre, bir kişi, yabancı ülke vatandaşlığına geçtiğinde Madagaskar vatandaşlığını kaybediyor ve hiçbir seçimde aday olamıyor.

Eşi ve 3 çocuğunun, 21 Kasım 2014 itibarıyla Fransız vatandaşlığına geçtiği ortaya çıkan Rajoelina kamuoyu baskısıyla temmuzda ailesiyle Fransız vatandaşlığına geçtiğini açıklamak zorunda kalmıştı.

Rajoelina, henüz 33 yaşındayken başkent Antananarivo'daki geniş çaplı gösterilerin ardından askeri darbeyle 2009'da ilk kez iktidara gelmiş ve ülkeyi 2013'e kadar yönetmişti.

Uluslararası toplumun da baskısıyla görevden ayrılan ve bir sonraki seçimde aday olması yasaklanan Rajoelina o dönem ailesiyle Fransa'ya yerleşmişti.

Fransız vatandaşlığının Rajoelina'ya görevi bırakması karşılığında Fransa tarafından vadedildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Andry Rajoelina Antananarivo Madagaskar Haberler

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