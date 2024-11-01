Üye Girişi
Haberler

Maçta İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan 2 kişiye gözaltı

Maçta İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan 2 kişiye gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IĞDIR'da hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler ile Pendikspor arasındaki müsabaka öncesi okunan İstiklal Marşı okunurken aya kalkmadığı öne sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

IĞDIR'da hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler ile Pendikspor arasındaki müsabaka öncesi okunan İstiklal Marşı okunurken aya kalkmadığı öne sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, sahasının onarımda olması nedeniyle Pendikspor ile 27 Ekim'de Iğdır Şehir Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabaka öncesinde TUSAŞ şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bu sırada N.K. ve B.Y., iddiaya göre ayağa kalkmadı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşadıkları tespit edilen 2 şüpheliyi, kimliklerini tespit edip gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

 Ankara'da hareketli anlar! TBMM binasında intihar girişimi

TBMM binasında intihar girişimi

 Vergi yüzsüzleri açıklandı! 36 bin 806 kişi, 915 milyar TL borç

İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

Husumetlisine kurşun yağdıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Ruben Amorim kimdir? Manchester United'ın yeni hocası Ruben Amorim kimdir 2 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, İkizler, Kova, Oğlak burcu yorumu! 2 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Vergi yüzsüzleri isim sorgulama nasıl yapılır (İSİM – SOY İSİM)? Vergi yüzsüzleri İSİM LİSTESİ 2024! (TAM LİSTE) EKMEĞE ZAM GELECEK Mİ? 2025 yılında ekmek zammı kaç olacak? Müge Anlı dilendirilen Şirin Elmas Hanilçi bulundu mu? 1 Kasım Müge Anlı'da neler oldu? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Kasım) Dolar ne kadar oldu? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım Youtube neden açılmıyor? Gelin Evi kim kazandı? 1 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? MasterChef Nigar'ın sağlık durumu ne? Nigar Akyıldız kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri mi dönüyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.