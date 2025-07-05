Macron ve Wang Yi, Çok Taraflılığı Güçlendirme Üzerine Görüştü

PARİS, 5 Temmuz (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede çok taraflılığı ortaklaşa teşvik edip hegemonya ve blok çatışmalarına karşı koordinasyonu güçlendireceklerini söyledi.

Macron, cuma günü Paris'teki Elysee Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang'dan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e en iyi dileklerini ve dostane selamlarını iletmesini istedi.

Fransa ve Çin'in çok taraflılığı savunmak ve uluslararası hukuka bağlı kalmak da dahil olmak üzere birçok önemli konuda geniş bir uzlaşıya sahip olduğunu belirten Macron, günümüz dünyasının artan belirsizlik ve öngörülemezlik sorunları karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak Fransa ve Çin'in daha büyük sorumluluklar taşıdığını vurguladı.

Fransa'nın uluslararası ekonomi, finans ve küresel yönetişim alanlarında Çin ile politika uyumunu güçlendirmeyi, küresel zorluklara birlikte çözüm üretmeyi ve çok taraflılığa canlılık kazandırmayı hedeflediğini ifade eden Macron, dünyanın hegemonya ve blok çatışmalarına sürüklenmesinin önlenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Diplomatik ilişkilerin 50. yılı münasebetiyle Avrupa Birliği ve Çin'in birbirlerinin öngörülebilir ve güvenilir dost ve ortakları olmak için stratejik seçimler yapması gerektiğini belirten Macron, Fransa'nın Çin ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini ve daha dengeli bir ekonomik ve ticari işbirliği için Çin'den daha fazla yatırımı memnuniyetle karşılayacağını dile getirdi.

Wang ise Çin ve Fransa'nın kapsamlı stratejik ortaklar ve dünyanın iki önemli istikrar unsuru olduğunu belirterek, uluslararası durumda çalkantı arttıkça Çin-Fransa ilişkilerinin stratejik değerinin de o oranda arttığını vurguladı.

Wang, Fransa ile karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını ve Fransız tarafının Çinli işletmelerin Fransa'da yatırım yapıp faaliyette bulunması için daha elverişli ve adil bir ortam sağlamasını temenni ettiklerini söyledi.

İki taraf, görüşmede Ukrayna krizi, Gazze'deki insani durum, İran'ın nükleer meselesi ve diğer güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.