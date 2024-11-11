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Macron ve Starmer, 1. Dünya Savaşı Ateşkes Anmasına Katıldı

Macron ve Starmer, 1. Dünya Savaşı Ateşkes Anmasına Katıldı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 1. Dünya Savaşı'na son veren ateşkes anlaşmasının 106. yıl dönümü dolayısıyla Paris'te anma törenine katılarak uluslararası meseleleri ele aldılar.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 1. Dünya Savaşı'na son veren ateşkes anlaşmasının yıl dönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'te Şanzelize Caddesi'nde düzenlenen anma törenine katıldı.

1. Dünya Savaşı'na son veren ateşkes anlaşmasının 106. yıl dönümü dolayısıyla, başkent Paris'in Şanzelize Caddesi'nde askeri geçit töreni düzenlendi.

Macron, Starmer ve çok sayıda Fransız bakanın katıldığı törende, iki lider, eski Fransa Devlet Adamı Georges Clemenceau ve eski İngiliz Başbakanı Winston Churchill'in heykellerinin önüne ve Zafer Takı'nın altındaki Meçhul Asker'in mezarına çelenk bıraktı.

İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törende Şanzelize Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

Starmer, 1944'te eski İngiliz Başbakan Churchill'in ardından, 1. Dünya Savaşı'na son veren ateşkes anlaşmasının yıl dönümünde Fransa'ya ziyaret gerçekleştiren ilk İngiliz lideri oldu.

Macron ve Starmer'in törenden önce Paris'te cumhurbaşkanlığı ofisinde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Elysee Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Macron, bu yıl "Fransız-İngiliz dostluğu" teması altında düzenlenen "Ateşkes Günü" anma törenine katılımı nedeniyle Starmer'e teşekkür etti.

İki lider, görüşmede uluslararası meseleleri, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilere dair perspektifleri ele alırken, Macron, savunma ile güvenlik alanında Avrupalıların kendi çıkarlarını öne çıkarmaları gerektiğini belirtti.

İki lider, Ukrayna'ya gerektiği sürece desteklemek konusundaki kararlıklarını ifade ederken, Orta Doğu'da barışın ve emniyetin yeniden sağlanması için bölgesel ve uluslararası ortakları nezdindeki çabalarını sürdürme isteklerini dile getirdi.

İki lider, özellikle savunma ve güvenlik alanında ikili ilişkileri güçlendirmeyi istediklerini belirtirken, Manş Denizi'nde göç meselesi ve insan kaçakçılığıyla mücadele konusunda birlikte çalışmayı sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

1. Dünya Savaşı, "Ateşkes Günü" olarak da bilinen 11 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri'nin galibiyetiyle sona ermişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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