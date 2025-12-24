Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve NATO Genel Sekreteri Rutte Ukrayna'yı görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Ukrayna'daki durumu ve Gönüllüler Koalisyonu kapsamındaki çalışmaları değerlendirdi. Macron, Ukrayna'ya sağlam güvenlik garantileri sağlamak için ocaktan itibaren Paris'te çalışmalara devam edeceklerini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Mark Rutte ile Ukrayna'daki durumu ve Gönüllüler Koalisyonu kapsamında başlatılan çalışmaları değerlendirmek için görüştüm." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamak için ocaktan itibaren başkent Paris'te çalışmaya devam edeceklerini belirten Macron, söz konusu garantilerinin kalıcı ve sağlam bir barışın şartlarını oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Macron, "Rusya saldırısını sürdürürken, Ukrayna mücadele etmeye ve direnmeye devam ediyor." yorumunda bulunarak, Ukrayna'nın bugün olduğu gibi gelecekte de kendilerine güvenebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Brezilya'da 2 yaşındaki kız çocuğu pirana saldırısında hayatını kaybetti

İhmalin böylesi! 2 yaşındaki çocuğun sonu korkunç oldu
Özcan Deniz'in annesinden üzücü haber: Kanser tedavisi devam ediyor

Ünlü şarkıcının annesi kanserle savaşıyor
Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
Paspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı

Okul koridorunun yeni temizlendiği gören öğrenci bakın ne yaptı?
Ederson'un eşi Fenerbahçeli taraftarlara ateş püskürdü

Fenerbahçeli yıldızın eşi kendi taraftarlarına ateş püskürdü