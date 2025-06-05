Macron ve Rutte, Rusya-Ukrayna Savaşı ve NATO Zirvesi'ni Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya- Ukrayna Savaşı ve bu ayki NATO Zirvesi'ni telefonda görüştü.

Elysee Sarayı'ndan Macron ve Rutte'nin dünkü telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, ikilinin, devam eden Rusya- Ukrayna Savaşı'nı ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan ve Ukrayna tarafından desteklenen adil ve kalıcı barış çabalarına katılmayı reddetmesinin görüşmede gündeme geldiği belirtildi.

Macron'un, Gönüllüler Koalisyonunun önemini vurguladığı ifade edilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, ordusunun NATO'nun doğu kanadında savunma ve caydırıcılık görevini sürekli sürdürdüğünü dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Macron ile Rutte'nin, 24-25 Haziran'da Hollanda'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin başlıca konuları ve tüm müttefiklerin savunma harcamalarını artırmasının önemini görüştükleri bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Macron'un, Rutte'nin göreve başlamasından bu yana İttifak'ın temel misyonu olan Avro-Atlantik bölgesinde ortak savunmayı güçlendirme çabalarını memnuniyetle karşıladığı vurgulandı.