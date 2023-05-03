Macron ve Rum lider Hristodulidis Paris'te bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs meselesini görüşmek üzere Paris'te bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs meselesini görüşmek üzere Paris'te bir araya geldi.

Macron ve Hristodulidis, Elysee Sarayı'nda çalışma yemeği öncesi basına açıklamalarda bulundu.

GKRY lideri ile görüşmede bölgesel, uluslararası ve Avrupa ile ilgili konuları ele alacaklarını belirten Macron, Hristodulidis'le ayrıca Ukrayna'daki durumu da görüşeceklerini ifade etti.

Haziranda Moldova'da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacaklarını dile getiren Macron, Hristodulidis'le savunma, enerji, sanayi ile ilgili alanlarda Avrupa'nın egemenliğini güçlendirmeye yönelik eylemlerin önemi konusunda büyük ölçüde hemfikir olduklarının altını çizdi.

Macron, görüşmede ayrıca Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs meselesini ele alacakları bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Sevgili Nikos, sürdürebilir çözüm için taahhüdünüzü ve isteğinizi biliyorum. Doğu Akdeniz'in tehditler ve tırmanış girişimleriyle sarsıldığı anlarda Fransa'nın diplomasi olsun, askeri netlik konusundaki desteğini güvenebileceğinizi biliyorsunuz."

Fransa Cumhurbaşkanı, ülkesi ve GKRY arasındaki enerji ve savunma konusundaki işbirliğini güçlendirmek istediğini ifade etti.

GKRY, Kıbrıs sorununun çözümü için AB'den destek bekliyor

Hristodulidis ise Paris ziyaretinin, Atina'dan sonra kendisinin ilk AB üyesi ülke ziyareti olduğuna dikkat çekerek, Fransa ile GKRY ilişkilerinin bulunduğu iyi durumu göstermesi açısından bunun önemli olduğunu söyledi.

Bugünkü görüşmede, başta enerji, savunma ve güvenlik alanları olmak üzere ikili işbirliğini artırmaya yönelik atılabilecek adımların masaya yatırılacağını belirten Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin çıkmazdan nasıl çıkılabileceğinin de ele alınacağını kaydetti.

Hristodulidis, "Avrupa Birliği'nin (AB) daha başat bir rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Karşılıklı fayda içeren bir yola girebilmemiz için gerekli araç ve motivasyona AB'nin sahip olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) üyesi olan tek AB üyesi olduğuna dikkat çeken Hristodulidis, "Müzakerelerin kesildikleri yerden yeniden başlaması için sizin güçlü desteğinizi bekliyoruz." dedi.

Hristodulidis, Doğu Akdeniz konusunun da görüşmede gündeme geleceğini belirterek, "Doğu Akdeniz'de benzer görüş ve yaklaşımlarımız var ve ortak bir strateji ile hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Göçmen sorununda da AB ülkeleri arasında daha adil bir çözüm bulunması ve misafir edilen göçmen sayısının ülke nüfusu ile orantılı olması gerektiğini dile getiren Hristodulidis, bunun ortak bir Avrupa sorunu olduğunu savundu.