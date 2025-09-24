Macron ve Pezeşkiyan, İran'ın Nükleer Programını Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'de bir araya geldi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Pezeşkiyan'la görüştüğünü bildirdi.

Pezeşkiyan'a, İran'da tutuklu bulunan Fransız vatandaşları Cecile Kohler, Jacques Paris ve Lennart Monterlos'un derhal serbest bırakılmasını istediğini dile getirdiğini aktaran Macron, "Fransa'nın çocuklarını asla terk etmeyeceğini" belirtti.

Macron, "Tutumumuz net: İran asla nükleer silah elde etmemeli. İran'ın nükleer konudaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Almanya ve İngiltere'yle beraber İran'a yeniden yaptırım uygulanmasını sağlayan snapback mekanizmasını devreye sokma kararı aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konudaki taleplerinden geri adım atmayacaklarını İranlı mevkidaşına söylediğini kaydeden Macron, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin İran'a girebilmesini, zenginleştirilmiş uranyum stokları konusunda şeffaf davranılmasını ve nükleerle ilgili müzakerelerin yeniden başlamasını istediklerini ifade etti.

Macron, "Bir anlaşma hala mümkün. Yalnızca birkaç saat kaldı. Bölgenin güvenliği ve dünyanın istikrarı için koyduğumuz meşru koşulları yerine getirmek İran'ın elinde." yorumunu yaptı.