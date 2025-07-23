Macron ve Merz Berlin'de Avrupa İşbirliğini Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkeleri arasındaki işbirliği ve Avrupa gündemindeki kritik konuları ele almak üzere Berlin'de bir araya geldi.

İki lider görüşme öncesi ortak bir basın açıklamasında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savunma ve güvenlikten yapay zekaya kadar birçok alanda Fransa-Almanya işbirliğinin derinleştiğini söyledi.

Macron, "Ortak savunma projeleri, geleceğin savaş tankları ve savaş uçakları gibi stratejik alanlarda birlikte hareket ediyoruz. Aynı zamanda yapay zeka, yeşil teknolojiler ve enerji dönüşümü gibi alanlara da ortak yatırımlar yapıyoruz." dedi.

Avrupa'nın küresel rekabet gücünü artırması gerektiğine dikkati çeken Macron, "Avrupa'nın büyüyen ve krizlerle baş edebilen bir yapıya kavuşması için artık daha fazla kolaylaştırma, hızlı uygulama ve stratejik sistemlere hızla yatırım yapma zamanı." diye konuştu.

Macron, ticaret politikalarında da uyum içinde hareket ettiklerini belirterek, "Son günlerde yapılan görüşmeler doğrultusunda gümrük vergilerine ilişkin ortak tutumumuzu netleştiriyoruz. İstikrar ve saygıdan yanayız, düşük gümrük vergilerini savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şansölye Merz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise "Görüşmede, kabine üyelerimizle birlikte Fransız-Alman işbirliğinin temel konularını ele alacağız." dedi.

Merz, görüşmede güncel ticaretin yanı sıra, dış politika ve güvenlik politikalarının da gündemde olduğunu kaydetti.

Merz, "Bir süredir üzerinde çalıştığımız ortak projeleri masaya yatıracağız. Göreve geldiğimde ilk resmi ziyaretimi Fransa'ya yapmıştım. Bu dostluğu geliştirme yönündeki kararlılığımız sürüyor." diye konuştu.

Görüşmede ayrıca Ukrayna'daki savaş, Avrupa'nın savunma stratejileri, Orta Doğu'daki gelişmeler ve İran'la yapılan nükleer anlaşma gibi bölgesel konuların ele alınacağı öğrenildi.