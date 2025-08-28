Macron ve Merz, Avrupa için Fransız-Alman İşbirliğini Güçlendirmeyi Amaçlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede, Fransız-Alman ortaklığının Avrupa'nın ekonomik, ticari ve jeopolitik açıdan güçlenmesi için önemini vurguladı. İki lider, önümüzdeki toplantılarla işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ekonomik, ticari, finansal ve jeopolitik olarak daha güçlü bir Avrupa için Fransız-Alman ortaklığının "mükemmel şekilde uyumlu" olduğunu belirtti.

Macron, yaz tatilini geçirdiği Bregançon Kalesi'nde Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i ağırladı.

Yarın yapılacak Alman-Fransız Ortak Bakanlar Konseyi ve Alman-Fransız Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Macron, son dönemlerde ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.

Bakanlar Konseyi görüşmelerinin iki ülke arasında işbirliğini artırmak için bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu vurgulayan Macron, "Fransız-Alman ortaklığı, bugün ekonomik, ticari ve finansal açıdan ve aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşta jeopolitik konumunu koruyan güçlü bir Avrupa'ya sahip olmak için mükemmel şekilde uyumlu." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Merz de Ukrayna savaşı konusunda ortak bir yaklaşım geliştirmenin önemine dikkati çekerek, "Sadece birlikte çözebileceğimiz bazı işler var." dedi.

Merz, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi arzusunu yinelerken, Avrupalı devletlerin etkili bir şekilde hareket edebilmesi için Avrupa Birliği içindeki bürokrasinin ciddi oranda azaltılması gerektiğine inandığını dile getirdi.

