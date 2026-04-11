Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'la İslamabad Görüşmeleri'ni ele aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, telefonda ABD ve İran arasında kalıcı bir ateşkese ilişkin Pakistan'da düzenlenen İslamabad Görüşmeleri'ni ele aldı.

Macron, Pezeşkiyan ile telefonda yaptığı görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yayımladı.

Pezeşkiyan hakkında Macron, "Onu, kalıcı bir gerilimin azaltılmasının ve ilgili tüm ülkelerle bölgede güvenliği sağlamak için sağlam garantiler içeren bir anlaşmanın yolunu açmak amacıyla İslamabad'da başlatılan görüşmelerin sunduğu fırsatı değerlendirmeye çağırdım." ifadelerini kullandı.

Macron, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliği en kısa sürede yeniden sağlaması beklentisini dile getirdiğini belirterek, Fransa'nın buna katkı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Görüşmede, ABD ve İran arasında varılan geçici ateşkese tamamen uyulmasının önemli olduğunu vurguladığını belirten Macron, bu ateşkese Lübnan'da da uyulması gerektiğini dile getirdiğini aktardı.

Macron, Lübnan'ın kaderiyle ilgili karar verme ve devletin egemenlik yetkisini kullanma konusunda tek meşru otorite olan Lübnan makamlarını desteklediğini ifade etti.