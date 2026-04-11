Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'la İslamabad Görüşmeleri'ni ele aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede ABD ve İran arasında kalıcı bir ateşkese ilişkin İslamabad'daki görüşmeler ele alındı. Macron, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü sağlaması gerektiğini vurguladı.

Macron, Pezeşkiyan ile telefonda yaptığı görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yayımladı.

Pezeşkiyan hakkında Macron, "Onu, kalıcı bir gerilimin azaltılmasının ve ilgili tüm ülkelerle bölgede güvenliği sağlamak için sağlam garantiler içeren bir anlaşmanın yolunu açmak amacıyla İslamabad'da başlatılan görüşmelerin sunduğu fırsatı değerlendirmeye çağırdım." ifadelerini kullandı.

Macron, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve güvenliği en kısa sürede yeniden sağlaması beklentisini dile getirdiğini belirterek, Fransa'nın buna katkı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Görüşmede, ABD ve İran arasında varılan geçici ateşkese tamamen uyulmasının önemli olduğunu vurguladığını belirten Macron, bu ateşkese Lübnan'da da uyulması gerektiğini dile getirdiğini aktardı.

Macron, Lübnan'ın kaderiyle ilgili karar verme ve devletin egemenlik yetkisini kullanma konusunda tek meşru otorite olan Lübnan makamlarını desteklediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar

Müzakerelerde ilk günde kriz patlak verdi! O konuda anlaşamıyorlar
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu

Olan Arda'ya oldu!

Fikret Orman ve Burak Elmas'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Fikret Orman ve Burak Elmas'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Uganda'nın dosyası kabarık generali Meloni'ye de evlilik teklif etmiş

Eski defterler açıldı: Başbakan'a 100 inekle evlilik teklif etmişti
Gülsim Ali’den şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler

Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu

Olan Arda'ya oldu!

Konyasporlu futbolculardan 'Polis Haftası' sürprizi

Polis üniforması giyen bu kişileri tanıdınız mı?
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!