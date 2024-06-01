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Macron ve Gabon Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Nguema, Paris'te görüştü

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Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Gabon Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, savunma, ormancılık alanında ortaklık ve iklim değişikliğiyle mücadele meselelerini ele aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Gabon Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, savunma, ormancılık alanında ortaklık ve iklim değişikliğiyle mücadele meselelerini ele aldı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron, Nguema'yı Paris'te Cumhurbaşkanlığı Ofisinde ağırladı.

İki siyasetçi görüşmede bölgesel meseleleri, iki ülkenin savunma alanındaki ilişkilerini ve ortak ilgi alanlarını ele alırken, biyoçeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğinin zararlı sonuçlarıyla mücadele etme konusundaki taahhütlerini yeniledi.

Macron ve Nguema ayrıca, ormancılık alanında ortaklık başlatmak için çalışacaklarının taahhüdünü verdi ve bu konuda niyet beyanı imzalanmasından ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İki lider, Gabon'da geçiş sürecindeki ilerlemeleri ve anayasal düzene dönüş için sonraki aşamaları görüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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