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Macron ve Bin Selman'dan Orta Doğu'da İstikrar Çabaları Üzerine Telekonferans

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, iki ülke ilişkileri ve Orta Doğu'da istikrar sağlama çabaları üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'in tanınması da gündeme geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu'da istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları görüştüğü belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman arasında telefon görüşmesi yapıldığını bildirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ortak işbirliği konularının yanı sıra "ortak çıkarlara hizmet edecek" şekilde işbirliğinin geliştirilmesinin değerlendirildiği aktarıldı.

Macron ve Bin Selman'ın, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Macron'dan Filistin'i tanıma açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda, Filistin devletini tanıma konusunda açıklamada bulundu.

"(Filistin'i) Tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz." diyen Macron, tarih olarak haziran ayında Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları uluslararası konferansı işaret etti.

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Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel
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