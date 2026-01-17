Haberler

Fransa ve IKBY'den Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na ilişkin görüşmelerin yeniden başlaması çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, YPG/SDG'nin Suriye devletine entegrasyon görüşmelerinin yeniden başlatılması için çağrıda bulundu. İki lider, Suriye'deki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uygun şekilde terör örgütü YPG/SDG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Macron ve Barzani'nin Suriye de dahil birçok bölgesel meseleyi telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "(Macron ve Barzani) Başta Deyr Hafir ve Meskene'de olmak üzere devam eden çatışmalarla ilgili endişelerini dile getirdi ve tüm taraflara gerilimin derhal düşürülmesi ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrısında bulundu." ifadesine yer verildi.

Macron ve Barzani'nin, 10 Mart 2025 Mutabakatı'na uygun şekilde terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye devletine entegrasyonuna ilişkin görüşmelerin "gecikmeksizin" yeniden başlatılması beklentisini dile getirdiği aktarılan açıklamada, iki siyasetçinin, bu görüşmelerin Suriye'nin birliği ile istikrarı adına en kısa sürede sonuçlandırılmasına destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, Macron ve Barzani'nin, bölgedeki halkın korunmasının tamamen Suriye makamlarının sorumluluğunda olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
