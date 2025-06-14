Macron ve Avn Telefon Görüşmesi: Fransa'nın Lübnan'a Desteği Vurgulandı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan'ın güvenliği ve istikrarı için Fransa'nın tam destek verdiğini ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, telefonda görüştü.
Macron X hesabından telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Avn'a bu endişe verici dönemde, Fransa'nın Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve egemenliğine tam destek verdiğini dile getirdiğini belirtti.
Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel