Macron ve Avn Telefon Görüşmesi: Fransa'nın Lübnan'a Desteği Vurgulandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, telefonda görüştü.

Macron X hesabından telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Avn'a bu endişe verici dönemde, Fransa'nın Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve egemenliğine tam destek verdiğini dile getirdiğini belirtti.