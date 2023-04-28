Macron'un katılacağa maçın taraftarına düdük dağıtılacağı gösteri yasaklandı

Paris Emniyet Müdürlüğü yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılacağı Fransa Kupası final karşılaşması öncesi taraftarlara düdük ve kırmızı kart dağıtılması planlanan gösteriyi yasakladı.

Paris'in banliyösü Saint-Denis'deki Stade de France'da yarın düzenlenecek Fransa Kupası final maçında, Nantes ve Toulouse karşı karşıya gelecek.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Stade de France yakınlarında gösteri düzenleyecek olan sendikaların, stada yakın metro ve tren istasyonlarında emeklilik reformu karşıtı broşür dağıtmayı planladığı belirtildi.

Sendikaların maça katılacak taraftara düdük ve kırmızı kart dağıtacağı yönündeki bilgilerin sosyal medya ve basında yer aldığına değinilen açıklamada, kamu düzenini bozma ihtimali nedeniyle gösterinin yasakladığı bildirildi.

Açıklamada, Fransa Futbol Federasyonunun (FFF) iç tüzüğüne göre spor yapılan alanlarda düdük kullanımının yasak olduğu aktarıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yarınki maça katılması bekleniyor.

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.