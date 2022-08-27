Macron'un Cezayir'de protestolara maruz kalması, 'ağırlığını koyamadığı' şeklinde değerlendirildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir'de hakaret ve protestolara maruz kalması, "ağırlığını koyamadığı" ve "Fransa'nın aşağılanmasına yol açtığı" şeklinde yorumlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir'de hakaret ve protestolara maruz kalması, "ağırlığını koyamadığı" ve " Fransa'nın aşağılanmasına yol açtığı" şeklinde yorumlandı.

Macron'un, Oran kentini ziyaretinde güzergahı üzerindeki halkı selamlamak isterken protesto edildiği görüntüler, sosyal medyada yankı uyandırdı.

Fransız Senatör Pierre Charon, Twitter hesabından "Emmanuel Macron'u sevsek de sevmesek de misafir eden ülkenin bu şekilde ona hakaret etmesi kabul edilemez çünkü bu durumda hakarete uğrayan, Fransa oldu." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in (RN) önde gelen ismi Jordan Bardella, "Macron'un alaycı ve düşmanvari bir kalabalık ortasında sırıtmasıyla Fransa'yı bir kez daha küçük düşürdüğü" değerlendirmesinde bulundu.

Birçok kullanıcı da aynı şekilde Macron'un nezdinde tüm Fransa'nın hakarete uğradığı tepkisini verdi.

Görüntüleri çeken Fransız gazeteci Jeremy Trottin, "gergin ortam karşısında Macron'un paldır küldür ayrıldığını" belirtti.

Bir Twitter kullanıcısı, Fransız Cumhurbaşkanı'nın hakaret ve protestolar karşısında tebessüm ve teşekkürle aracına binmesini eleştirerek "Bu Cumhurbaşkanı'ndan nefret ediyorum." ifadesini kullandı.

Başka bir kullanıcı da "Ona (Macron'a) hakaret ediliyor, küfür ediliyor ama o sırıtarak teşekkür ediyor." diye yazdı.

"Kimse yaşasın Fransa" demedi.

Bir başka Twitter kullanıcısı da "Yaşasın Cezayir" tezahüratları karşısında kimsenin "Yaşasın Fransa" demediğine dikkati çekerek korumalarının, durum karşısında Macron'u apar topar aracına bindirmeye çalıştığını belirtti.

Fransız "ırkçı ve İslamofobik" ulusalcıların, Macron'a hakaret eden Cezayirlileri tebrik ettiğini yazan bir kullanıcı, "İki millet arasında barışma tam olarak bu olmalı. Bravo Beyefendi." ifadesini kullandı.

Söz konusu videonun altında "Cezayir ve tarihine hakaret edilmesinin sahada bir karşılığının olmaması düşünülemez. Rüzgar eken fırtına biçer." yorumu dikkati çekti.

"Macron'un Cezayir hakkındaki sözleri yüzüne çarpıldı"

Bir kullanıcı da eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın Fransız Ulusal Marşı'nın bir maç esnasında okunduğu sırada yuhalanmalara karşı stadı terk ettiğini anımsatarak "Değerler yerlerde. Bir cumhurbaşkanının hoş karşılanmaması ülkesine hakarettir, şahsı bizi ilgilendirmez." değerlendirmesinde bulundu.

Bir yorumda da Macron'un "Fransa sömürgesi öncesi Cezayir diye bir ulus olmadığı" şeklindeki ifadelerinin yüzüne çarpıldığı ve "Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un rövanşını aldığı" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Fransız basınının Oran'daki protesto edildiği görüntüleri paylaşmasının ardından Macron'un, Twitter hesabından, Cezayirlilerle buluştuğu 17 saniyelik farklı bir görüntü yayımlaması dikkati çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'in kuzeybatısında Akdeniz'e kıyı Oran şehrini ziyaretinde güzergahı üzerindeki halkı selamladığı sırada protesto ve hakaretlere maruz kalmıştı.

Fransız cumhurbaşkanı, kalabalığın içine doğru yürüdüğü sırada "Yaşasın Cezayir", "Bir, iki, üç, Cezayir çok yaşa" sloganları yankılanmaya başlanmış, korumaları Macron'u apar topar aracına bindirmeye çalışmıştı.