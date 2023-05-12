Macron'un çevre mevzuatına ilişkin 'mola' çağrısı tepkiye neden oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa'nın çevre mevzuatında düzenlemeler yapılmasına "mola" vermesi çağrısı, özellikle çevreci siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa'nın çevre mevzuatında düzenlemeler yapılmasına "mola" vermesi çağrısı, özellikle çevreci siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

Kamu yayıncısı Franceinfo'ya konuk olan Yeşiller (EELV) partisi milletvekili Sandrine Rousseau, ülkede ciddi kuraklık yaşandığına işaret etti.

Rousseau, Macron'un bu durumda "mola" çağrısı yapmasının sorumsuzca olduğu değerlendirmesini yaptı.

EELV Partisi Ulusal Sekreteri Marine Tondelier de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Fransızlar emeklilik reformunun uygulamasına ilişkin mola istiyor. Macron çevre için mola teklif ediyor." ifadelerini kullandı.

Macron, dün Fransa'nın yeniden sanayileşmesine ilişkin yaptığı konuşmada, Avrupa'nın çevre mevzuatında düzenlemeler yapılmasına "mola" vermesi çağrısında bulunmuştu.

Avrupa'nın sadece yeşil bir pazar olarak kalmamasını isteyen Macron, çevreci üretim istediklerini dile getirmişti.

Macron, Avrupa'nın komşularına nazaran çevreye ilişkin çok fazla düzenlemeye gittiğine değinmiş, yeni kurallar yapmak yerine mevcut kuralların uygulanması gerektiğini savunmuştu.