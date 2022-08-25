Macron, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir ziyareti öncesinde Paris'te, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumunu görüştü.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron, Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Savunma Bakanı Sebastian Lecornu eşliğinde Grossi ile bir araya geldi.

Görüşmede Macron, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer tesislere yönelik tehdidinden derin endişe duyduğunu aktardı. Fransız Cumhurbaşkanı, Grossi'nin bu konuda gösterdiği çabalardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

UAEA misyonunun Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenlik durumunu incelemek üzere mümkün olan en kısa sürede bölgeye gönderilmesine yönelik desteğini yineleyen Macron, ayrıca İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin müzakerelerin çözümü için Fransa ve ortaklarının desteğini Grossi'ye sundu.

UAEA delegasyonunun birkaç gün içinde Zaporijya'da olması bekleniyor

Öte yandan, UAEA Başkanı Grossi, France 24'e yaptığı açıklamada, Ajans bünyesindeki bir delegasyonun, ilerleyen günlerde Zaporijya Nükleer Santrali'ne gitmesinin çok muhtemel olduğunu aktardı.

Müzakerelerin zorlu geçtiğine dikkati çeken Grossi "Gitmemiz gerekiyor ve emin olun Ajans çok yakında orada olacaktır." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda olan Zaporijya, 3 bin 700 megavat kapasiteli 6 nükleer reaktörüyle Ukrayna'nın elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini karşılıyor.