Macron, Ukrayna'ya Güvenlik Garantileri Sağlayacaklarını Açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna ve Rusya arasında savaşı sonlandıracak barış anlaşmasının imzalandığı gün Avrupa ülkeleri olarak Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Elysee Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ağırlayan Macron, mevkidaşı ile basına açıklamalarda bulundu.

Macron, savaşın sonlandırılmasına ilişkin "son haftalarda yürütülen diplomatik çabaları" memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Kiev ve Moskova arasında barış anlaşması imzalandığı gün Avrupalılar Ukrayna'ya güvenlik garantileri vermeye hazır." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna ve Ukraynalıların güvenliği bizim ve Avrupa'nın güvenliğidir." diyen Macron, Rusya'nın barış konusunda "samimi olup olmadığını" zamanın göstereceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise "Rusya'dan olası bir barış konusunda herhangi bir sinyal almadık." dedi.

Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin (AB) çözüm için Rusya üzerinde "diplomatik baskısını artırması" gerektiğini söyledi.

Yarın İngiltere ve Fransa eş başkanlığında Gönüllüler Koalisyonu toplantısı yapılacak. Çoğunluğu Avrupa ülkelerinden oluşan 30'a yakın ülke, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini ve olası barış senaryolarını ele alacak.