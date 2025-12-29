Haberler

Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna'ya destek konusunda mutabakata varmak için Paris'te toplanacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Trump’ın barış müzakereleri sonrası Gönüllüler Koalisyonu'nun Ukrayna'ya sağlayacağı destek hakkında ocak başında Paris'te bir araya geleceğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için barış müzakerelerinde bulunduğu dönemde Gönüllüler Koalisyonu'nun Ukrayna'ya sağlayacağı destek konusunda nihai mutabakata varmak üzere ocak ayı başında Paris'te bir araya geleceğini duyurdu.

Macron ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok Avrupalı lider ile birlikte Başkan Zelenskiy ile Trump arasındaki görüşmelere katıldığını ve ardından Zelenskiy'le görüştüğünü" açıkladı.

Görüşmelerde Ukrayna'da "adil ve kalıcı bir barışın inşasında merkezi rol oynayacak güvenlik garantilerinde ilerleme kat edildiğini" aktaran Macron bu bağlamda Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin Ukrayna'ya sağlayacağı destek konusunda nihai mutabakata varmak üzere ocak ayı başında Paris'te bir araya geleceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde görüşme yapmıştı. Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik süreçte büyük ilerleme kaydedildiğini ifade ederken, Zelenskiy ise 20 maddelik barış planının yaklaşık yüzde 90'ı üzerinde uzlaşı sağlandığını açıklamıştı.

Ukrayna'ya destek veren çoğu Avrupalı 30'dan fazla ülke Fransa ve İngiltere'nin liderliğinde Gönüllüler Koalisyonu'nu oluşturmuştu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
