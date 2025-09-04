Haberler

Macron: Ukrayna'ya Barış Anlaşmasıyla Güvenlik Garantisi Sağlamaya Hazırız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna ile Rusya arasında barış anlaşması imzalandığında Avrupa'nın Ukrayna'ya güvenlik garantileri vermeye hazır olduğunu açıkladı. Açıklama, Paris'teki görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapıldı.

PARİS, 4 Eylül (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna ile Rusya arasında barış anlaşması imzalandığında Avrupa olarak Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Macron söz konusu açıklamayı, Paris'teki Elysee Sarayı'nda konuk Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile çarşamba günü gerçekleştirdiği görüşmede yaptı. Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Zelenskiy'nin perşembe günü sanal ortamda yapılacak "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına katılmak üzere çarşamba akşamı Paris'e geldiği belirtildi.

Macron, görüşme sonrası Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa olarak hazırlıklarını tamamladıklarını ve Rusya ile Ukrayna arasında "barış anlaşmasının imzalandığı gün" Ukrayna'ya ve halkına güvenlik garantileri sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in eş başkanlık edeceği perşembe günkü Gönüllüler Koalisyonu toplantısında, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ele alınacak. Toplantıya katılan Avrupalı liderler, toplantı sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
