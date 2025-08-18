Macron, Ukrayna'da Barış İçin Üçlü Toplantı Çağrısında Bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya- Ukrayna Savaşını nihayete erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak olası bir üçlü toplantı öncesi Ukrayna'da silahların susması gerektiğini belirtti.

Macron, ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda konuştu.

Macron, böylesi bir toplantıya ev sahipliği ettiği için ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.

"Bu masanın etrafındaki herkes barıştan yana." diyen Macron, son yıllarda Ukrayna'da "güçlü ve kalıcı" barışın sağlanması için çok çalıştıklarını dile getirdi.

Macron, Ukrayna'da barışın inşası için Putin, Zelensky ve Trump arasında yapılacak olası üçlü toplantının "sorunu çözmenin tek yolu" olduğunu, ancak bunun için Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da ateşkes sağlamaya ikna etmesi gerektiğini vurguladı.

Macron, "Böyle bir üçlü toplantı düzenlemek için, konuştuğumuz gibi, ateşkes istemeniz veya en azından (Ukrayna'da) ölümlerin durması bir zorunluluktur." dedi.

Ayrıca Macron, olası üçlü toplantının ardından Avrupa liderlerinin de masada olduğu dörtlü bir görüşmenin yapılmasını önerdi.

Ukrayna'da barışın kalıcı olması ve tüm Avrupa için güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduklarını belirten Macron, bu bağlamda Ukrayna'nın da güvenilir bir orduya sahip olmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması konusunda Avrupa ülkelerinin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha yineleyen Macron, "Avrupalıların Ukrayna'ya (sağlanacak) güvenlik garantileri için kendi üstlerine düşeni yapma konusunda oldukça bilinçli olduklarından emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.