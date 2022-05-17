Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü - Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşme yaptı.

Elysee'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'ya insani yardım malzemesi ile silah sevkiyatının yanı sıra Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik başvurusu konusu ele alındı.

Macron, Zelenskiy'ye Ukrayna'da tahliyelerin devam ettiği Mariupol kentindeki Azovstal Fabrikasındaki son durumu sordu.

Zelenskiy'den ülkesinin ihtiyaçlarına ilişkin bilgi isteyen Macron, özelikle savunma teçhizatı, yakıt, insani yardım, ekonomik ve mali alanlarda olmak üzere Ukrayna'nın tüm destek taleplerine yanıt vermeye ve cezasızlıkla mücadele etmeye kararlı olduklarının altını çizdi.

Macron, ilerleyen günler ve haftalarda Fransa'nın Ukrayna'ya insani yardım malzemesi ve silah sevkiyatını artırarak devam edeceğini belirtti.

Macron ve Zelenskiy, "gıda güvenliği" meselesi ve bu kapsamda dünyanın büyük bölümünün ihtiyaç duyduğu Ukrayna tahıllarının ihracatını gerçekleştirebilmenin yollarını görüştü.

Görüşmede ayrıca Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğine saygı duyulmasını sağlamak için uluslararası bir anlaşma kapsamında Fransa'nın bu ülkeye sağlayabileceği güvenlik garantileri ele alındı.

Macron, Zelenskiy'ye Ukrayna'nın AB'ye üyelik başvuru talebinin AB Komisyonun vereceği görüş temelinde ve AB ülkelerinin "Ukrayna, Avrupa ailemize aittir." açıklamasının yapıldığı Versay Zirvesi ruhuyla, hazirandaki AB Konseyi tarafından inceleneceğini söyledi.

Görüşmede Macron, 9 Mayıs'ta Strazburg'da Avrupa Parlamentosundaki (AP) konuşmasına ve "Avrupa siyasi topluluğu" önerisine değindi.