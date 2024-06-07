Macron, Ukrayna Barış Zirvesi'ni önemli bir adım olarak nitelendirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsviçre'de 15-16 Haziran'da düzenlenmesi beklenen Ukrayna Barış Zirvesi'nin bölgede kalıcı bir barışı inşa etmek için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Fransa'nın başkenti Paris'te Elysee Sarayı'nda ağırladı.

İki siyasetçi yaklaşık 2 saat süren ikili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Macron, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı "doğru bir mücadele" verdiğini ve bu mücadele sırasında Fransa'nın uzun vadede desteğine güvenebileceğini ifade etti.

"Rusya'ya karşı savaşta değiliz, gerilimin artmasını istemiyoruz" diyen Macron, Ukrayna'nın "direnmesi" için ellerinden geleni yapmak istediklerini kaydetti.

Macron, Ukrayna'nın kendi topraklarında Fransa'nın Ukraynalı asker eğitmesini istemesinin gerilimi artırmadığını savunarak, bu askerleri eğitmek için bir koalisyon oluşturulmasını istedi.

Ukraynalı pilotları eğitmeye hemen başlayacaklarını kaydeden Macron, Fransa'nın 4 bin 500 Ukraynalı asker eğiteceğini ifade etti.

Macron, Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılacak

Zelenskiy ile İsviçre'de 15-16 Haziran'da gerçekleşecek Ukrayna Barış Zirvesi'ni ele aldıklarını aktaran Macron, İsviçre'deki zirveye katılacağını ve Ukrayna'ya da gideceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, "İsviçre'deki zirve kalıcı bir barışın inşası için önemli bir adım." ifadesini kullandı.

İki ülkenin savunma sanayilerinin yeni ortaklıklar geliştireceğini belirten Macron, savunma firması KNDS ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşmadan memnun olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın ekonomisine yönelik 200 milyon avroluk bir fon oluşturacaklarına işaret eden Macron, bu ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğine ilişkin müzakerelerin bu ay sonunda etkili bir şekilde başlatılmasını istediğini belirtti.

Konuşmaların ardından Fransız ve Ukraynalı bakanlar, Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik destek fonu oluşturulmasını, Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD) Ukrayna'da bir temsilci açmasını, iki ülke arasında nükleer enerjinin barışçıl kullanımının geliştirilmesi için işbirliğin yeniden başlatılmasını ve Fransa ve Ukrayna arasındaki savunma sanayisi arasındaki işbirliği yapılmasını kapsayan 4 ayrı anlaşma imzaladı.