Macron, "terörle mücadelenin" sivilleri feda etmeyi haklı göstermediğini belirtti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken, "İnsani ateşkes çağrısında bulunuyoruz çünkü terörle mücadele, sivillerin feda edilmesini haklı göstermez." ifadesini kullandı.

Macron, Finistere Vilayeti'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında basına İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın çatışmanı tırmanmasını önlemek, barış çağrısı yapmak ve tüm sivillerin korunması için seferber olduğunu belirten Macron, bu nedenle "insani ateşkes" çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Macron, "Aşırıya kaçan tüm söylemlerin bu dönemde ciddi bir sorumluluk taşıdığını düşünüyorum" dedi.

Bir gazetecinin, Gazze'de Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP) ve Fransız Enstitüsü ofislerinin vurulduğunu ve sivillerin bombalandığını hatırlatarak "Uluslararası toplum ne yapabilir?" sorusuna Macron, "Tüm Fransız vatandaşların ve Fransız Enstitüsü personelinin tahliyesini organize ettik." dedi.

Macron, "İnsani ateşkes çağrısında bulunuyoruz çünkü terörle mücadele, sivillerin feda edilmesini haklı göstermez." ifadesini kullandı.

İsrail'in, kendisini müdafaa etme hakkını desteklediklerini anımsatan Macron, "Terörle mücadele hiçbir şekilde sivil halka yönelik rastgele bir saldırı olamaz" dedi.

Macron, sivillerin bombalanmaması ve Gazze'ye insani yardımın ulaşabilmesi gerektiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Paris'te 9 Kasım'da uluslararası insani bir konferans organize edeceklerini duyurdu.

Gazze'deki sivillere yönelik düzenlenecek söz konusu konferansa birçok ülkenin üst düzey yöneticilerinin katılması öngörülüyor.