Macron, Sisi ve Selman ile Filistin Devleti'nin Tanınmasını Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile 22 Eylül'de ABD'de yapılması planlanan iki devletli çözüm konferansının hazırlıklarını görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman ile Macron telefonda görüştü.

Görüşmede, Suudi Arabistan ve Fransa'nın eş başkanlığında, 28-30 Temmuz'da gerçekleşen yüksek düzey katılımlı Uluslararası Filistin Konferansı'nın çıktıları ele alındı.

İki lider, Gazze'deki savaşı sona erdirme, barışı tesis etme ve Filistin devletinin kurulması yönündeki çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

Bin Selman ile Macron, Filistin Devleti'ni tanıma niyetini açıklayan ülkelerin sayısında yaşanan artışın, Filistin halkının bağımsız devlet kurma hakkını elde etme, barışçıl bir geleceğe doğru ilerleme yönünde uluslararası bir mutabakat olduğunu gösterdiği vurguladı.

Bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması yolunda önemli bir adım oldu

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şenavi de yaptığı yazılı açıklamada, Sisi ile Macron'un yaptığı telefon görüşmesinde söz konusu konferansın hazırlıklarını görüştüğünü kaydetti.

Konferansın, Filistin Devleti'nin tanınması, iki devletli çözüm ilkesinin hayata geçirilmesi ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması yolunda önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Sisi, görüşmede, Fransa'nın Filistin'i tanıma niyetini memnuniyetle karşıladığını yinelerken, bunun Orta Doğu'da adil ve kapsamlı barışa ulaşma yolunda atılan olumlu bir adım olduğunu belirtti.

Sisi, Filistin'i henüz tanımamış ülkeleri, savaşın sona ermesi ve istikrar sağlanması yönündeki uluslararası süreci destekleyen benzer adımlar atmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler'de (BM) 28-30 Temmuz'da gerçekleşen yüksek düzey katılımlı Uluslararası Filistin Konferansı, iki devletli çözüme destek vurgusuyla sona ermişti.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde 130'a yakın ülkenin üst düzey yetkililerini bir araya getiren Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta, 3 gün süren oturumların ardından New York Çağrısı ve New York Bildirisi kabul edilmişti.

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.

BM Genel Kurulu'nda 12 Eylül'de Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'nin onaylanması için sunulan tasarı oylamaya sunulmuştu.

Oylamada, ABD ve İsrail'in de aralarında olduğu 10 ülke "hayır" oyu kullanırken, 142 ülke "evet" oyu vermiş, 12 ülke ise "çekimser" kalmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 19 Eylül'de telefonda görüştüğü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, Filistin Devleti'ni 22 Eylül'de tanıma niyetinde olduğunu söylemişti.