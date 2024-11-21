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Macron, Şili'de Ticaret ve İklim İşbirliği Vurgusu Yaptı

Macron, Şili'de Ticaret ve İklim İşbirliği Vurgusu Yaptı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile ticaret anlaşmalarını modernize etme ve çevre işbirliğini derinleştirme konularında görüşmelerde bulundu. Macron, yeşil hidrojen ve lityum projeleri kapsamında stratejik ortaklık mesajı verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Şili'yi ziyaret ederek Devlet Başkanı Gabriel Boric ile bir araya geldi.

Başkent Santiago'daki Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da gerçekleşen görüşme, baş başa ve heyetler arası toplantılarla tamamlandı.

Ortak basın toplantısında konuşan Boric, Şili ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret anlaşmasının modernizasyonuna değinerek, "Bu iyi bir anlaşma ve çevre ile biyoçeşitliliği koruma ve karşılıklı olarak geliştirme hedeflerimizle uyumlu. Şili ve Fransa bu son teknoloji ürünü anlaşmayla gurur duyuyor." ifadesini kullandı.

Boric, Fransa ile ticaretin önemine vurgu yaparak, "Bu dönemde, ülkelerimizin yeniden sanayileşmesi ve ulusal ekonomilerin tek bir ülkeye bağımlı olmaktan kaçınması son derece önemlidir." dedi.

Fransa lideri Macron ise Şili ile ticari bağları güçlendirmenin yanı sıra çevre sorunları ve enerji dönüşümü konularında da işbirliğini derinleştirmeye önem verdiklerini belirtti.

Yeşil hidrojen ve lityum projelerinin iki ülke arasındaki işbirliğinin temel direkleri olduğunu ifade eden Macron, "İki ülke, iklim değişikliğiyle mücadelede ve biyolojik çeşitlilik ile okyanusların korunması konusunda aynı iradeyi paylaşıyor." diye konuştu.

Macron, Santiago ve Paris arasındaki "tarihi" ve "dostane" ilişkilerin altını çizdi. Bu ilişkilerin, kritik metaller, yeşil hidrojen, enerji depolama ve batarya geliştirme alanlarında büyük projeleri içerecek yeni bir stratejik ortaklığın ortaya çıkmasına zemin hazırlayacağını söyledi.

Şili, Fransa'nın Latin Amerika'daki üçüncü büyük ticaret ortağı olarak öne çıkıyor. Bu durum, kurulan şirket sayısı ve bugüne kadar gerçekleşen ticari hacimle dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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