Haberler

Macron: Sahte Hesapları Yasaklayamayan Sosyal Medya Platformları Yasaklanmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarının sahte hesapları yasaklayamaması durumunda yasaklanmaları gerektiğini ifade etti. Paris'teki Barış Forumu'nda konuşan Macron, bu platformların bilgi edinme konusunda güvenilir olmadığını vurguladı ve bağımsız medyanın önemini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sahte hesapları yasaklamayı garanti edemeyen sosyal medya platformlarının yasaklanması gerektiğini söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan "8. Paris Barış Forumu"na Macron, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın yanı sıra çok sayıda isim katıldı.

Forumda, "Bilginin Bütünlüğü ve Bağımsız Medya Organları İçin Uluslararası Konferans" düzenlendi.

Macron, konferansta yaptığı konuşmada, Avrupa ülkelerinin, başka ülkelerden gelen dış müdahalelerle karşı karşıya olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Çocukların günde 4 saat 40 dakika boyunca sosyal medya platformlarına maruz kaldığını ve 40 yaşından küçüklerin çoğunlukla bu platformlar üzerinden bilgi edindiğini aktaran Macron, "(Platformlarda) Bilgi edindiğimiz kişiler, bağımsız ve özgür medya organları değil." dedi.

Macron, bu kişilerin paylaştığı bilgilerin doğruluğu hakkında araştırma yapmamasının sorun teşkil ettiğini vurgulayarak, "Bu platformlar, kişiselleştirilmiş reklamlar satmak için oluşturuldu. Böyle para kazanıyorlar. Bir gazete veya abonelik satarak para kazanmıyorlar." ifadesini kullandı.

Bilgi edinmek için sosyal medya platformlarına başvurulmasının yanlış olduğunun altını çizen Macron, "Bağımsız bilim insanları, TikTok'ta hiçbir kişiselleştirme yapmadan bir hesap oluşturan Fransız gencin, 'İslam' yazdığında karşısına çıkarılan 3. içerikte, selefi bir içerikle karşılaşacağını ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

"Bot ve sahte hesaplar yasaklanmalı"

Fransa'da insanların ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda hesap açtığında, derhal aşırı sağla ilgili içeriklerle karşı karşıya kaldığına işaret eden Macron, "Bu platformlar, bilgi tarafsızlığından vazgeçmeye karar verdi çünkü bunların sahibi demokratik mücadeleye dahil oldu." dedi.

Platformlarda sorumluluk alınmadan kullanıcılar için gizlilik olamayacağını savunan Macron, "Bot ve sahte hesaplar yasaklanmalı. Bir platform, sahte hesaplarını yasaklamayı garanti edemezse, kendisi yasaklanmalı." diye konuştu.

Macron, bu platformların artık bilgi edinilecek kaynaklar olmadığını belirterek, enformasyon ve demokrasi konusunda kontrolü yeniden ele almak gerektiğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusların, Avrupa'daki demokrasileri istikrarsızlaştırmak için sosyal medya platformlarından en çok sahte hesap satın alanlar olduğunu savundu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
David Beckham ve Hande Erçel, aynı reklam filminde

David Beckham, ünlü Türk oyuncuyla aynı reklam filminde
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Çalınan eserlerin değeri dudak uçuklatıyor! Dünyanın gözlerini çevirdiği soygunda 2 kişi gözaltında

Dev soygun için beklenen açıklama geldi
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Yol yapım çalışmasında 30 metrelik kuyuya düşen işçi öldü

Saatler süren bekleyişin ardından yakınları sinir krizi geçirdi
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.