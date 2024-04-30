Macron, Ruanda'ya askeri güçlerini geri çekme çağrısı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ruanda'ya askeri güçlerini Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) topraklarından geri çekme ve 23 Mart Hareketi'ne (M23) desteği kesme çağrısı yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Macron ve KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, ortak basın toplantısında KDC'deki durumu ve iki ülke arasındaki ticari işbirliğini ele aldı.

Fransa'nın, başta M23 olmak üzere tüm silahlı grupların eylemlerini "şiddetle kınadığını" belirten Macron, bölgedeki gerilimi düşürmenin aciliyetini vurguladı.

"Ruanda, M23'e verdiği desteği kesmeli ve askeri güçlerini Kongo topraklarından çekmeli." diyen Macron, söz konusu durumu Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile yaptığı telefon görüşmesinde de dile getirdiğini hatırlattı.

Fransa'nın Avrupa'da olduğu gibi Afrika'daki toprak bütünlüğünü de savunduğunu aktaran Macron, ülkesinin Afrika'daki "büyük altyapı projelerini ilerletme kararlılığına" da değindi.

Tshisekedi ise Ruanda'yı, "maden kaynaklarına el koymak amacıyla" bir milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine neden olan çatışmayı sürdürmekle suçladı.