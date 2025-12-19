Haberler

Macron, Ukrayna konusunda Putin ile görüşmenin yeniden gerekli hale geleceğini belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da barış müzakereleri için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tekrar görüşmenin gerekli olduğunu belirtti. AB Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, kalıcı ve adil bir barış için Avrupa'nın müzakere sürecine dahil olması gerektiğine dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da barış müzakereleri bağlamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmenin yeniden gerekli hale geleceğini ifade etti.

Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında, Rusya- Ukrayna Savaşı bağlamında barışın sağlanması için devam eden müzakereleri değerlendirdi.

Zirvede, Ukrayna için güvenlik garantileri ile kalıcı ve adil barış istediklerini dile getiren Macron, "Putin ile görüşmenin yeniden gerekli hale geleceğini düşünüyorum." dedi.

Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a işaret ederek, "Her halükarda Putin ile görüşen bazı insanlar olduğunu görüyorum. Bu nedenle, Avrupalılar ve Ukraynalılar olarak bu görüşmeyi uygun şekilde yeniden başlatacak çerçeveyi bulmak yararımıza." diye konuştu.

Bunu yapmamaları halinde, Ruslarla tek başına konuşan müzakerecilerle görüşmek durumunda kalacaklarını belirten Macron, bu durumun pek uygun olmadığını söyledi.

Macron, halihazırda bir müzakere sürecinin devam ettiğine ve güvenlik garantilerini içeren sağlam ve kalıcı bir barışın elde edilebileceğine değinerek, "Her halükarda, o zaman herkesle birlikte aynı masanın etrafında oturacağız." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupalı yetkililerin, Ukrayna ile koordineli olarak Rusya ile şeffaf şekilde yeniden diyalog başlatması adına gelecek haftalarda yollar bulunması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

AK Parti süreç raporunu TBMM'ye sundu! SDG şartı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk

İstanbullulara müjde! Yılbaşında 10 yıl sonra bir ilk yaşanabilir
Galatasaray ve Trabzonspor aynı isim için yarışıyor

Aynı isim için yarışıyorlar
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
title