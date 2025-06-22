Macron, Orta Doğu'daki Gerginliği Görüşmek Üzere Liderlerle Telefonla Temas Kurdu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Umman Sultanı ile yaptığı görüşmelerde, Orta Doğu'daki artan gerginliği ele aldı. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Macron, bölgedeki liderlerle diplomatik çözüm yollarını tartışmayı planlıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Orta Doğu'daki durumu ayrı ayrı telefonda görüştü.

Fransız basınının Elysee Sarayı'na dayandırdığı haberlere göre, Macron, Bin Selman ve Bin Tarık ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmelerde, ABD'nin İran'da 3 nükleer tesise yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'daki durum ele alındı.

Macron, gelecek saatlerde Avrupalı ortakları ve Orta Doğu'daki liderlerle görüşmelerine devam etmeyi planlıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı, bölgede gerginliğin arttığı ortamda vatandaşlarının İsrail ve İran'dan ayrılmaları için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Öte yandan, Macron'un katılımıyla bugün Elysee Sarayı'nda yerel saatle 19.30'da Ulusal Savunma ve Güvenli Konseyi toplanacak.

Konsey, İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasının ardından iki kez toplanmıştı.

ABD'nin saldırısı sonrası Macron'dan "azami itidal" çağrısı

Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Umman Sultanı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı (Muhammed bin Zayid Al Nahyan) ve Katar Emiri (Şeyh Temim bin Hamed Al Sani) ile dayanışmamızı ifade etmek için görüştüm." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a, İran'da tutuklu bulunan Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris'in derhal serbest bırakılması yönündeki beklentisini ilettiğini aktaran Macron, ABD'nin İran'daki tesislere saldırısının ardından gerginliğin düşürülmesi çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Macron, diplomatik yola geri dönebilmek adına son derece tehlikeli olan bu bağlamda İran'a "azami itidal" çağrısı yaptığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diyalog yolu ve İran'ın nükleer silahlardan vazgeçme konusunda açık taahhütte bulunması, tüm bölge için en kötüsünden kaçınmak için elzemdir. Başka alternatif yok. Herkes için barış ve güvenliğe giden tek yol budur."

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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