Macron, Orta Doğu'daki Durumu Görüştü

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaparak Orta Doğu'daki gergin durumu değerlendirdi. Görüşmelerin ardından Macron, bölgedeki Avrupalı ortakları ve liderlerle temaslarına devam edeceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Orta Doğu'daki durumu ayrı ayrı telefonda görüştü.

Fransız basınının Elysee Sarayı'na dayandırdığı haberlere göre, Macron, Bin Selman ve Bin Tarık ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmelerde, ABD'nin İran'da 3 nükleer tesise yönelik saldırıların ardından Orta Doğu'daki durum ele alındı.

Macron, gelecek saatlerde Avrupalı ortakları ve Orta Doğu'daki liderlerle görüşmelerine devam etmeyi planlıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı, bölgede gerginliğin arttığı bir bağlamda, İsrail ve İran'daki Fransız vatandaşlarının bu ülkelerden ayrılmaları için elinden geleni yaptıklarını belirtti.

Öte yandan, Macron'un katılımıyla bugün Elysee Sarayı'nda yerel saatle 19.30'da Ulusal Savunma ve Güvenli Konseyi toplanacak.

Konsey, İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasının ardından iki kez toplanmıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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