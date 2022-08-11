Macron orman yangınlarıyla mücadele için uçak gönderen AB'ye teşekkür etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki orman yangınlarının söndürülmesine yardım amacıyla uçak ve itfaiye desteği gönderdiğini açıklayan Avrupa Birliği'ne (AB) teşekkür eti.

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya, Yunanistan, Polonya, gelecek saatlerde Romanya ve Avusturya: Ortaklarımız yangınlar karşısında Fransa'ya yardıma geliyor. Onlara teşekkürler. Avrupa dayanışması sahada." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Macron, başka bir tweetinde de alanda itfaiyeci ve sivil güvenlik personelinden oluşan 10 bin kişinin alevlerle mücadele ettiğini kaydetti.

Yangınla mücadele sırasında hayatını kaybeden 2 Fransız itfaiye görevlisi için başsağlığı dileyen Macron, "Bütün hayatları kurtarın, olabilecek her şeyi kurtarın, akabinde yeniden inşa edin." ifadesine yer verdi.

Başbakan bölgeye gitti

Ülkenin Güneybatısındaki Gironde bölgesindeki Landes civarında çıkan yangında şu ana kadar 6800 hektar ormanlık alan yandı, bölgeden 10 bin kişi tahliye edildi.

Başbakan Elisabeth Born ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yangın bölgesine gitmek için yola çıktı.

Yetkililer dün her dakikada 10 futbol sahasından fazla alanın alevlere teslim olduğunu açıklamıştı.

Landes'daki yangının 12 Temmuz'da Landiras'ta başlayan ve tamamen söndürülmeyen yangının kıvılcımlarından çıktığı ifade ediliyor.

Ülkede yıl başından bu yana çıkan yangınlar nedeniyle 50 bin hektara yakın yeşil alanın yandığı belirtiliyor.