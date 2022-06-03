Macron, okullarda "dini anımsatıcı kıyafetler giyildiği" iddiasına ilişkin net bilgi istedi - Haberler

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Macron, okullarda "dini anımsatıcı kıyafetler giyildiği" iddiasına ilişkin net bilgi istedi

AA - Esra Taşkın - Güncel
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Macron, okullarda 'dini anımsatıcı kıyafetler giyildiği' iddiasına ilişkin net bilgi istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun okullardaki "dini anımsatıcı kıyafetler giyilmesine" ilişkin iddialar hakkında daha net bilgi istediği aktarıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun okullardaki "dini anımsatıcı kıyafetler giyilmesine" ilişkin iddialar hakkında daha net bilgi istediği aktarıldı.

L'Opinion gazetesi dün yayımladığı haberde Milli Eğitime bağlı okullarda "İslami kıyafet epidemisi" başladığını ileri sürdü.

Söz konusu gazetede, son aylarda ülkedeki birçok lisede bol elbise giyen kızlar ve uzun tunik (kamis) giyen erkek öğrenciler görüldüğü iddia edildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, Marsilya ziyareti sırasından L'Opinion'un haberine atfen sorulan soruya Macron, "Her konuda olduğu gibi, salgınlar olduğunda da semptomları olmalı ve (bunları) bizim ölçmemiz gerekiyor." dedi.

Macron, "Bu konuda çok net olacağım, yürütmek istediğim politika her zamanki gibi aynı, doğruluk (politikası)." diyerek bu konuyla ilgili net ve doğru bilgi istediğine işaret etti.

Ardından Cumhuriyet'in yasasının uygulanmasını istediğini belirten Macron, kanunen okullarda öğrencilerin "dini semboller" kullanmasının yasak olduğunu hatırlattı.

Macron, Eğitim ve Gençlik Bakanı Pap Ndiaye ile birlikte Cumhuriyetin yasalarına uymayan tüm durumları en net şekilde takip edecek, tartacak ve cevap vereceklerini söyledi.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Emmanuel Macron Fransa Güncel Haberler

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